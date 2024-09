Riik sunnib oluliselt kallinenud rahvusraamatukogu ehitajat vaikima

Kolme aasta eest eraldati raamatukogu ehituseks riigieelarvest 53 miljonit eurot, nüüd on hind kasvanud 105 miljoni euroni, kirjutab Äripäev .

Mis aga toimub Eesti esindusraamatukogu ehitusel, on keeruline välja selgitada, sest ehitustööde korraldaja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) jagab nappe selgitusi ega luba ka raamatukogu ehitaval Ehitus5ECO OÜ-l asjast rääkida.

Riik andis raha juurde

Septembri alguses kirjutas Delfi loo sellest, et Eesti rahvusraamatukogu vajab valmimiseks lisaraha. Vastasel juhul jäänuks ehitus seisma. 13. septembril andiski aga valitsus teada, et eraldavad Eesti rahvusraamatukogu ehituse lõpetamiseks ja sisustamiseks 17,7 miljonit eurot.

„Arhitekt Raine Karbi loodud Eesti rahvusraamatukogu Tõnismäe maja on meie 20. sajandi arhitektuuri üks tippteoseid. Täna oleme hoone rekonstrueerimise lõpusirgel, vaja on see veel sisustada. Taasavatud rahvusraamatukogu saab olema oluline kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskus, rääkimata raamatukogu kesksest rollist meie mälu säilitajana,“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.