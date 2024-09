Enefit Green saab USA suurfirmalt tuuliku kokkukukkumise eest kaheksa miljonit eurot kompensatsiooni

Juhtum toimus eelmise aasta mais. Eesti Energia taastuvenergia kommunikatsioonijuht Kadri Korsten sõnas toona Ärilehele, et tuuliku torn paindus ja tuulegeneraatori gondel vajus vastu maad. Aasta tagasi selgus, et varisemise põhjustas vigane andur, mis edastas tuuliku kontrollerile ebaõiget teavet ning mis põhjustas tuulikutorni konstruktsioonile liigse koormuse ning sellega tuuliku kokkuvarisemise.

„Pärast pargi tegevuse taastamist keskendusime läbirääkimistele oma lepingujärgsete õiguste üle, et tagada lepingujärgne hüvitis. Mul on hea meel, et jõudsime GE Vernovaga konstruktiivsele kohtuvälisele kokkuleppele ning olen väga tänulik nende professionaalsuse ja valmisoleku eest selle tulemuse saavutamiseks.“