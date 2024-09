Kuigi maailmas on hulk paadunud iPhone fänne, kes ei taha ühegi teist telefoni, on jätkuvalt hulga ka kriitikuid, kes juhivad tähelepanu telefoni funktsionaalsusele ja kõrgetele hindadele. Nüüd on uus mudel üle maailma saadaval, siis kui palju see erinevates riikides maksab? Millest tekib hinnaerinevus?