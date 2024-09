TTJA uuendas lennureisija kaebuste esitamise vormi

„Viimase aasta jooksul on TTJA-le – kui arvestada sisse ameti alla kuuluvad kaebuste lahendamise üksused – laekunud pea 700 pöördumist reisija õiguste ja kaebuse lahendamise korra kohta. Lendude tühistamise või pikaaegse hilinemisega kaasnevaid kaebusi tuleb ette üsna sagedasti, seetõttu on uuendatud kaebuste esitamise vorm kindlasti suureks abiks nii hätta sattunud reisijaile kui ka kaebuse lahendajatele. Mida terviklikumat infot kaebused kohe alguses sisaldavad, seda kiiremini kulgevad ka menetlused, sest väheneb vajadus küsida lisainfot ja -materjale,“ ütles TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel.

Amet on koostanud kaebuse vormi, mida reisijad saavad vajadusel kasutada näiteks juhul, kui vedaja ei ole vastanud ja on vaja TTJA poole pöörduda. Uuendatud lennureisija kaebuse vormi leiab TTJA kodulehelt ning kaebuse saab koos vajalike dokumentidega edastada e-posti aadressile info@ttja.ee . Millist infot ja materjale kaebusele lisada, saab samuti lugeda TTJA veebist.

Koppel rõhutab, et esimene samm on määrusest tulenevate nõuetega seonduvalt pöörduda tegeliku lennuvedaja poole. „Juhime tähelepanu, et lennureiside puhul ei pruugi tegelikuks lennuvedajaks olla sama vedaja, kelle veebilehelt on lennupiletid soetatud. Teatud lennuvedajad vahendavad ka teiste vedajate lennupileteid. Tegelik lennuvedaja on enamasti leitav lennupiletilt või broneeringult,“ lisas ta.