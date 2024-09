Segadus teooriaeksami hankega. Kas hanke võitnud autokoolil on teiste ees konkurentsieelis?

Viimastel päevadel on meedias kirgi kütnud Transpordiameti uued liiklusteooria eksamiküsimused, mis on Eesti autokoolide liidu hinnangul koostatud halvasti ning õpilasi eksitavalt. Liit sõnas Delfile, et uute küsimuste kasutuselevõtmise tagajärjel kukkusid eksamitulemused 6-7 korda alla tavalise taseme. Liit lisas, et autokoolidel on ametnike ebapädevusest villand ja nad nõuavad eksamite valdkonna ametnike tagasiastumist.