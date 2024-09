FOTOD | Eesti ettevõte avas suurejoonelise sõuga maineka Soome masinatootja esimese suure müügikeskuse

Neljapäeva, 26. septembri õhtupoolikul avati Sauel täiesti uue kontseptsiooniga Avant Center, mis on esimene spetsiaalselt Soome päritolu Avant laadurite müügi ja teeninduse jaoks projekteeritud ning ehitatud keskus Eestis, andis 30-aastase ajalooga Eesti masinatootja Sami pressiteate vahendusel teada.

„See ei ole lihtsalt esindus – see on uue ajastu algus,“ sõnas Sami Masinakeskus OÜ tegevjuht Renee Mõttus. „Meie uue keskuse fookus on pakkuda klientidele parimat võimalikku teenust, alates tippklassi Avant laadurite ja töövahendite müügist kuni nende hoolduse ja remondini. Uus hoone annab meile selleks kõik vajalikud tööriistad,“ märkis ta.