KUULA | Lihtsalt rahast: õige ettevalmistus võib palgakõnelustel tuua tuhandeid lisaeurosid

Lainsalu rõhutab, et palga teemadel ei ole tagasihoidlikkus voorus ning palgatõusu saamiseks tuleb töötajal endal initsiatiiv haarata. „Kujutame ette, et sa oled teinud väga head tööd – pingutanud, teinud ületunde, andnud endast maksimumi – ja siis tuleb ülemus sinu juurde ning ütleb, et sa oled ära teeninud suure palgatõusu ja preemiareisi Tenerifele. Selline asi on reaalne, aga tõenäoliselt ainult unenäos,“ laob Lainsalu välja karmi reaalsuse.

Selleks, et palgatõusu läbirääkimised oleksid edukad, tuleb teha korralikult ettevalmistusi nagu oleks tegemist eraldi projektiga. „Kus mujal on sul võimalik teenida kahe-kolme minuti jooksul aasta lõikes tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid eurosid rohkem. Enamik inimesi ei tee selleks aga piisavat ettevalmistust ja kui sul piisavalt argumente võtta pole, kaotad sa sisuliselt paari minutiga kogu mängu,“ sõnab ta.

Kui palgaläbirääkimised on olnud edukad ja sissetulekut on suurendatud, siis tuleks mõelda ka selle peale, et elustiili inflatsioon kogu võitu ära ei söö. Selleks tuleks vaadata pikaajalise kogumise ja investeerimise poole. Lainsalu toob välja, et piisab juba 10-15% kõrvale panemisest igakuisest palgast, et tulevikku paremini kindlustada. Näiteks võiks kaaluda III samba sissemaksete suurendamist või kinnisvara sissemaksu kogumist.