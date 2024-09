Sõõrumaa turvafirma võitis suure hanke, kuid ettevõtte aasta läks ikka halvasti. Juhid olid sunnitud lahkuma

Forus Security on kirjutanud, et Tallinna Lennujaama hankeleping on ettevõtte jaoks üks mahukamaid. Kuigi teenust hakati lennujaamale pakkuma alles möödunud aasta detsembrist, tuli selle jaoks eelnevalt tööle võtta 80 inimest. Juhatuse liige Kaimar Karuauk tunnistas eelmise aasta lõpus, et Foruse jaoks oli suur väljakutse leida tööturult nii suur hulk kvalifitseeritud inimesi. Kõiki tulevasi lennujulgestajaid tuli koolitada ja teha põhjalik taustakontroll.