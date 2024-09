Teadusväljakutsel selgub Eesti ettevõtete nutikaim tiim

Rakett69 Teadusstuudiote turundus- ja kommunikatsioonijuhi Helen Saluveeri sõnul on ettevõtted väljakutse hästi vastu võtnud. „Hea meelega tullakse teiste samas valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega võistlema ning end proovile panema. Tegemist on meeleoluka ja tiimitunnet tugevdava kogemusega igale osalejale.“

Saluveeri kinnitusel on väljakutse laiem eesmärk Eesti teadus- ja tehnoloogiahariduse populariseerimine ja edendamine. „Kõik väljakutsele tulevad tiimid näitavad, et nende jaoks on selle valdkonna areng oluline ning oma osalemisega annavad nad sellesse olulise panuse. Samuti ollakse suurepäraseks eeskujuks nii noortele kui ka täiskasvanutele - nii inspireeritakse ka neid uudishimulik olema ning teadusmaailma avastama.“

Sel nädalal toimunud pankade väljakutsel osalesid Swedbanki, LHV, Nordea ja SEB tiimid, kel tuli lahendada 3 eriilmelist ülesannet. Esmalt pidid nad vihjete abil õigesse järjekorda panema meie Päikesesüsteemi planeedid, seejärel leidma optikareeglite järgi õiged asukohad erinevas valguses nähtavatele värviklotsidele ning lõpuks valmis meisterdama turvalise lennumasina munale, et see 10 meetri kõrguselt tervena maapinnale kukutada.

SEB tiimis kaasa löönud SEB siseauditi osakonnajuhataja Liia Tageli kinnitusel tahtsid nad end proovile panna igapäevatööst erinevas keskkonnas ja meelde tuletada koolis õpitut. „Mul endal olid kodus lapsed väga õhinas uudisest, et nende ema läheb Rakett69 võistlusele, nii et sain olla heaks eeskujuks. Võit oma valdkonnas andis kindluse, et SEB-s väärtustatud hea koostöö on ükskõik millise väljakutse lahendamise vundament.“