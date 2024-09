Gross sai kätte tähtsa paberi. „Äriliselt see projekt end kindlasti ei õigusta“

Investeeringud Tallinnast, Tartust või Pärnust kaugemale on Eestis alati palavalt oodatud – vähemalt sõnades. Kui keegi tahab aga päriselt midagi ette võtta, ei pruugi kõik minna enam lepase reega. Nii juhtus ka suurärimees Oleg Grossiga, kes põrkus oma kodulinna suurinvesteeringut kavandades vastuseisuga. Eri huvigrupid polnud rahul ei vana telliskivimaja lammutamisega, hoone välimusega ega Rakvere linnavalitsuse asjaajamisega.

„Mõneti oli see vastuseis tõesti üllatav. Aga see polnud niivõrd keskuse vastu suunatud, vaid pigem poliitiline võitlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel,“ kirjeldab kaubandusettevõtte OG Elektra suuromanik protsessi. „Ma olen inimestega rääkinud: südames ei olnud Rakvere elanikel meie arenduse vastu midagi. Ka detailplaneeringu vastuvõtmise ajal nägin, et süüdlaseks prooviti teha linnavalitsust. Kuna kõik oli aga seaduslik, polnud süüdistustel alust.“