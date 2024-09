EDETABEL | Vaata, millised ettevõtted teenivad Eestis kõige priskemaid kasumeid

Ootuspäraselt domineerivad kasumitabelis pangad. Edetabeli esiviisikusse kuulub neli kommertspanka, kes teenisid eelmisel aastal kokku üle miljardi euro puhaskasumit. Seda muljetavaldavat summat vaadates tuleb aga arvestada, et kogu see tulu ei pärine ainult Eestist. Näiteks Luminori puhul sisaldavad tulemused ka Läti ja Leedu äritegevust. Osaliselt kehtib see ka esikohal oleva Swedbanki kohta, kes teenis Eestis mullu 385 miljoni euro suuruse puhaskasumi.