KUULA | Nestor ja Koppel peavad aru, kuidas jõuaks Eesti 5 rikkama riigi hulka

Soome ärikonverentsil Nordic Business Forum salvestatud podcasti alguses keskendusid saatejuhid Peeter Koppel (Redgate Capital) ja Mihkel Nestor (SEB) Mario Draghi konkurentsiraportile, mis pakub lahendusi Euroopa Liidu tootlikkuse probleemide lahendamiseks.

Koppeli sõnul on hea, et Euroopas on lõpuks hakatud tunnistama, et tootlikkuse ja konkurentsivõime on regioonis tõsised mured ning vahe USAga aina kasvab. „Ühendriikides on selline fantastiline asi nagu kätte jääva raha hulk kogumajapidamisel (disposable income) kasvanud juba pikka aega kiiremini kui Euroopas. On tekkinud küsimus: miks on kõik suuremad tehnoloogiafirmad USA-s, miks kasvab majandus seal kiiremini ja miks kasvab kättesaadava raha hulk seal kiiremini kui Euroopas?“, küsis Koppel.

Nestor leidis, et kuigi majandusnäitajad on tõepoolest USAs paremad, saab keskmine inimene Euroopas endiselt mugavamalt ära elada. „Kui me võrdleme keskmise eurooplase ja ameeriklase eluolu, siis selles vaatevinklist on ilmselt parem olla eurooplane,“ sõnas ta. SEB ökonomisti arvates võib liigne heaolu olla aga üks põhjustest, miks Euroopas on vähe innovatsiooni, ambitsiooni ja teotahet.

Koppel tõi seepeale välja Mario Draghiga koos laval esinenud Soome pankuri Björn Wahlroosi mõtte, mille kohaselt on sotsiaalne mudel Soomes küll hea, ent tootlikkus ebapiisav, et seda mudelit pikemas perspektiivis rahastada. Koppeli sõnul kimbutab see mure kogu Euroopat, sealhulgas Eestit.

Kuigi Draghi raport rõhutab, et Euroopa majanduse käima vedamiseks on vaja ühisturgu tõhustada, tõi Nestor välja, et sellega kaasneb oht, et regulatsioonide maht suureneb veelgi. „Eestlased kindlasti vaidlevad ja ütlevad, et meil on ka kõvasti bürokraatiat, ent kui võrdleme tööseadusandlust Eestis ja Prantsusmaal, siis see on nagu raamatukogu võrreldes ühe raamatuga,“ näitlikustas Nestor, lisades, et regulatsiooni ühtlustamine ei toimuks kindlasti Eestile sobivas suunas.

Viie rikkama riigi hulka