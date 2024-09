Riik viskab megatrendile kaikaid kodaratesse. Suur hinnatõus paneb ettevõtjaid taas kukalt kratsima

Ambitsioon on meil vägev - vähendada KHG heidet võrreldes 2022. aastaga 2030ndaks aastaks 24% ning 2040. aastaks 55%. Samas on transpordisektori heitmed viimased 30 aastat pidevalt kasvanud ning teinud üha uusi rekordeid. Kui võrrelda 2000. ja 2022. aastat, siis on heitmete kasv olnud 47%. „See näitab kui suur on see väljakutse,“ lisas Terminal Oili juhatuse liige Alan Vaht.