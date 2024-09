Euronics avas kauplustes lepinguliste äriklientide teeninduse

„Teenuse laiendamine kauplustesse üle Eesti on lepinguliste äriklientide jaoks kauaoodatud samm, mis tõstab oluliselt nende ostumugavust, sest võimaldab pakkuda veel personaalsemat teenindust, tutvustada erinevaid finantseerimislahendusi, erilahendusi ning laiemat valikut tooteid,“ ütles Euronicsi ärikliendijuht Taavi Rehepapp. „Fookuses on jätkuvalt laiendada meie profitoodete sortimenti ning pakkuda kvaliteetset kliendikogemust aastas rohkem kui 10 000 ärikliendile.“

Lepinguliste äriklientide teenindus on Euronicsi 13 kaupluses üle Eesti. „Äriklient sai Euronicsi kauplusest tooteid arvega osta ka varem, kuid muutus tähendab, et ka spetsiifiliste ja suuremate soovidega ärikliendi elu läks lihtsamaks,“ kirjeldas Rehepapp. „Kõikidel lepingulistel äriklientidel on personaalne kliendihaldur ja suurema ostumahu puhul kehtib ka vastav personaalne hinnaloogika.“