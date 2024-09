Erakordne börsiralli jätkub. Mandri-Hiina indeks tegi viimase 16 aasta suurima tõusu

Sel sajandil on indeksil olnud vaid kaks paremat päeva kui täna: 19. september 2008 (+9,3%) ja 24. aprill 2008 (+9,3%). Sealjuures oli tõus piiratud: Shenzeni börsil on lagi ees, kui palju võib üks aktsia päevas tõusta. Maksimaalne päevane tõus on 20%, mida ka mitmed aktsiad tegid. Tõusus olid kõik 300 aktsiat, kõige kehvem neist Guotai Junan Securities oli 1,7% plussis. CSI 300 on tõusnud üheksal börsipäeval järjest.