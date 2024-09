Elon Muski sotsiaalmeediaplatvormi X väärtusest on kadunud kümned miljardid dollarid

Täpsemalt investeeris Fidelity Blue Chip Growth Fund X-i 2022. aasta oktoobris ligi 19,7 miljonit dollarit, kuid tänavu juuli lõpu seisuga hindas firma, et investeering on nüüdseks väärt 5,5 miljonit dollarit. Fidelity hakkas investeeringu väärtust tegelikult alla hindama juba kohe pärast Twitteri börsilt lahkumist, mil hinnati, et osalus on väärt 8,6 miljonit dollarit. Eelmise aasta mais hindas Fidelity, et see on väärt 6,6 miljonit dollarit.