Taristuehitajad: riigi poolt teehooldeks ette nähtud vahendite vähendamine on lubamatu

Veel kehtivas teehoiukavas oli tänavu riigiteede hooldamiseks esialgu ette nähtud 47 miljonit eurot, kuid see vähenes aasta jooksul 45 miljoni euroni. Transpordiameti andmetel on järgmise aasta riigieelarve strateegias riigiteede hooldamiseks vaid 40 miljonit eurot.

Viide teede seisundi nõuete alandamisele on kirjas 2025-2028 riigieelarve strateegias ning seda on ERRile antud intervjuus juba tõdenud ka Transpordiamet. Taristuehituse Liidu tegevjuhi Tarmo Trei sõnul on valitsuse poolsel teehoolde vahendite vähendamisel kaugelt suurem mõju Eesti teedevõrgu seisukorrale ja riigile endale, kui poliitikud ise tunnistada tahavad. „Valitsuse otsuste tulemusel halveneb meie teede olukord lähiajal märgatavalt ja see toob juba mõne aasta pärast kaasa palju suurema rahavajaduse säilitamaks riigiteid olemasolevas seisundis,“ nentis Trei.

250 miljoni euro asemel on vahendeid 93,4 miljonit

„Samas on heas korras teedevõrgul oluline mõju nii regionaalarengule, inimeste turvalisusele kui majanduse kasvamisele laiemalt.“

Taristuehituse Liidu hinnangul tuleks riigiteede võrgu säilitamiseks tagada selle meetme rahastamise tase vähemalt 250 miljonil eurol aastas, kuid tänavu on selleks ette nähtud veel kehtiva Teehoiukava kohaselt vaid 93,4 miljonit eurot, millest 45 miljonit kasutatakse teede hooldeks ning järgmisel aastal 107 miljonit eurot ehk rohkem kui kaks korda vähem vajaminevast. See on aga vaid säilitamisvajaduse rahuldamine ning tegelikult on riigiteede hoiu jätkuv vahendite puudus jõudnud praeguseks staadiumisse, kus juba alates tänavusest aastast peaks riigimaanteede hoidu ehk säilitamiseks ja arendamiseks kokku suunatama vähemalt 450 miljonit eurot.