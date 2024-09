Saku Õlletehas alustas eksporti Jaapanisse

Saku Õlletehase peamised eksporditurud on valdavalt Läänemere ümbruse riigid ja Euroopa suurriigid. Aastaid on Saku eksportinud oma tooteid Islandile, Saksamaale, Küprosele, Kreekasse, Hispaaniasse, Slovakkiasse, Araabia Ühendemiraatidesse ning kaugematesse riikidesse nagu Hiina ja Austraalia. Õlletehase jaoks suurimad eksporditurud on Poola, Saksamaa, Hispaania, Soome ja Island. Sel aastal on lisandunud uute turgudena Malta ja Rumeenia ning ca 125-miljoni elanikuga saareriik Jaapan.

„Meie koostöö Jaapaniga sai alguse Foodex Japan 2023 messilt, mis toimus möödunud aasta kevadel. Messilt sai alguse koostöö Jaapani kaubandusketiga, kellele kuulub rohkem kui 1000 kauplust üle kogu riigi. Suur tänu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele, Toiduliidule, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, kelle abil oleme nii meie kui ka teised Eesti ettevõtted saanud osaleda rahvusvahelistel messidel ja ärivisiitidel,“ kirjeldas Saku Õlletehase ekspordijuht Margus Masing koostöö algust.

Jaapani turule sisenemine pole lihtsaim ülesanne

Masingu sõnul meeldis Jaapani partnerile väga Saku õllede humalane maitse ja toodete pakendid. Jaapani turg on väga reguleeritud ja turule sisenemine võtab kaua aega. „Selleks, et pääseda Jaapani turule, ei piisa ainult heast tootest. Turule pääsemise eelduseks peavad kvaliteet, tootmisprotsessid ja järelevalve vastama nende kõrgetele nõuetele. Oleme kliendiga vahetanud infot, alustades tootmise kõige nõudlikumast spetsiifikast kuni purgi villimise temperatuurideni välja. Niisamuti oleme teinud mitmeid toodete maitsmisi, saatnud pakendite näidiseid jne. Nad on väga põhjalikud, küsivad ja uurivad palju ning soovivad väga detailselt kõigega kursis olla. 2023. aasta suvel külastasid Saku Õlletehast ka kliendi esindajad, veendumaks, et meie tehas ja tootmine vastavad Jaapani kõrgetele standarditele,“ märkis ta.