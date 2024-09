Hongkong proovib pandadega majandust turgutada

Hiinast saabunud pandade nimed on An An ja Ke Ke. Hongkongi tegevjuht John Lee kirjeldas, et An An on viieaastane isane panda, kes on vilgas, intelligentne ja aktiivne, samas kui viieaastane emane Ke Ke on hea ronija, armas ja õrn.

Nüüd elab Hongkongis kokku kuus pandat.

Uued elanikud on kõigepealt kaks kuud karantiinis, et kohaneda rahulikult oma uue koduga teemapargis Ocean Park, mis on pikka aega olnud kohalike ja turistide lemmik. Lee avaldas lootust, et külastajad näevad uusi pandasid detsembri keskel.

Oktoobris on plaan välja kuulutada ka nimekonkurss, et pandad saaksid neid iseloomustavad nimed.

Hongkong loodab, et pandad suurendavad turistide arvu

Turismisektori esindajad on pandade positiivse mõju osas optimistlikud, lootes, et see suurendab Hongkongi külastajate arvu. Ametnikud on julgustanud ettevõtteid ära kasutama uute karude populaarsust ja sellele fenomenile on juba nimeks pandud ka „pandamajandus“.

Hongkongi Ocean Park on pandasid võõrustanud alates 1999. aastast, mil linna saabus esimene pandapaar An An ja Jia Jia.

Jia Jia, kes suri 2016. aastal 38-aastaselt, oli maailma vanim vangistuses elanud panda. Guinnessi rekordite järgi on panda keskmine eluiga looduses 18–20 aastat, vangistuses aga 30 aastat.