Riik kärbib enesetappude ja sõltuvusprobleemide ennetamiseks mõeldud raha

„See, kuidas see raha jaotub, tuleneb ka sellest, millised eesmärgid me üldse seame nendele voorudele või milliseid tulemusi me soovime saavutada. Sellega ministeeriumis praegu tegeletaksegi, et panna paika need põhimõtted ja ootused, milliseid tegevusi me siis järgneval aastal soovime rahastada. Küll aga tervikuna on seda raha vähem,“ märkis Vseviov.