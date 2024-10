Tartu alumiiniumitehas laienes kaks korda. Luuakse kuni paarkümmend töökohta

Augusti lõpus toimus Tartu äärelinnas Vaksali tänaval pidulik üritus. Rootsi emafirma IAC AB Tartu alumiiniumitehas, ametlikult International Aluminium Casting Tartu AS (IAC), avas tootmishoone laienduse. Kui varem oli ettevõttel pinda 4500 m2, siis nüüd on seda kaks korda rohkem ehk 9000 m2. Ajal, kui tööstussektori olukord näib üldiselt olevat lootusetu, annab alumiiniumitehase laienemine märku, et kõik pole veel kadunud.