Kütusefirma koondab pea kõik töötajad. Ettevõtte omanik: tööd pole

„Need 16 inimest, keda koondame, on veoautojuhid,“ ütles Äripäevale Saurix Petroleumi omaniku Baltic Sea Bunkering OÜ juht Aleksei Mürisep. Tema sõnul polnud otsus lihtne ega sündinud ühe päevaga, kuid praegustes oludes tundus see ainuõige.

„Tööd pole,“ selgitas Mürisep, „ja me leppisime kokku, et veel kaks kuud nad kas veavad või lihtsalt istuvad kodus. Pole midagi vedada ja selle asemel, et miinusesse kukkuda ja seejärel pankrotti minna, on parem praegu töö peatada ja paremat aega oodata.“