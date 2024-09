Leedu ökonomist: Eesti tõstab makse valel ajal

Citadele panga ökonomist Aleksandras Izgorodinas märkis, et mõistab täielikult riigi püüdu rahastada kõrgemaid kaitsekulusid. Sellega tegelevad ka Läti ja Leedu. Samas maksude tõstmine ei ole praeguses nõrgas majandustsüklis parim lahendus. Eesti majandus on praegu Balti riikide seas kõige nõrgem ja maksutõusud võivad olukorda veelgi halvendada.

Eesti avaliku sektori võlakoormus on Euroopa Liidu madalaim, moodustades vaid 19,6% SKP-st. Võrdluseks, euroala keskmine on 89%, Saksamaal 64% ja Prantsusmaal 111%. Izgorodinase hinnangul annab Eesti madal võlakoormus riigile võimaluse rahastada kaitsekulutusi pigem laenu võtmise kui maksude tõstmise kaudu. Suuri kulutusi võiks jagada sellega mitme aasta peale laiali. Seega võiks Eesti kaaluda turult raha kaasamist, nagu tehti võlakirjadega, et kaitsekulutuste vajadust katta, selle asemel, et tarbijaid ja ettevõtteid maksutõusudega koormata.

Ettevõtte kasumimaks võib peletada investorid

Eesti senine ettevõtete tulumaksu poliitika on olnud oluline argument, miks ettevõtted on eelistanud investeerida just Eestisse. Hetkel küll on suurem mure investeeringute kallidus kogu euroalas. Euroopa Keskpanga (EKP) inflatsioonivastased meetmed on pidurdanud investeeringuid, kuid just nüüd on euroala sisenemas intressimäärade langetamise tsüklisse. See tähendab, et rahastamine muutub odavamaks ja investeerimisaktiivsus võiks taastuda.

Tõsiasi on aga see, et kõik riigid konkureerivad investeeringute pärast ja maksusüsteem on selles võitluses võtmetähtsusega. Kuigi madalamad maksud teevad Eesti atraktiivsemaks, võivad planeeritud maksutõusud ja kasumimaksu kehtestamine kahjustada Eesti konkurentsivõimet. Seega just nüüd, kus intressimäärad langevad, oleks oluline hoida maksusüsteem ettevõtetele soodne, selge ja etteennustatav, et meelitada kohalikku ja välismaist kapitali.

Uute maksude ajastus on kehv