Tõukerataste rendiäri Tuul kaalub ettevõtte müüki

Ettevõte kirjutab börsiteates, et plaan on ümber vaadata kogu organisatsiooni ülesehitus, tegeleda operatsioonide efektiivsuse tõstmisega ning kliendibaasi kasvatamisega. Kasvu oodatakse Tuule olemasolevatelt turgudelt Tallinnas ja Riias.

Seoses muutustega turul ja ettevõtte tuleviku arengu perspektiivide hindamisega on Tuul Mobility juhatus teinud otsuse uurida strateegilisi võimalusi investeeringute kaasamisel, mis võivad hõlmata ka ettevõtte osalist või täielikku müüki. Selle eesmärgiks on tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv, suurendada investorite väärtust ning kindlustada konkurentsivõime kiirelt muutuvas ärikeskkonnas. Hetkel ei ole konkreetseid lepinguid sõlmitud, kuid teate kohaselt jätkab juhatus tööd, et leida ettevõtte tulevikuks kõige sobivam lahendus.