Allan Martinson: Tech Tour annab Eesti tehnoloogiaidudele kasvamiseks erakordse võimaluse

Juba järgmisel nädalal leiab Tallinnas esmakordselt aset investorite ja iduettevõtete kohtumine „Tech Tour Deeptech ja Defence“. Mille poolest see sündmus tähelepanuväärne on?

Tech Touri sündmustel osalemine on minu jaoks isiklikult väga tähenduslik olnud. Tegu on väga põneva formaadiga. Kui alustasin oma karjääri riskikapitali valdkonnas, siis üsna selles vallas töötamise esimestel kuudel käisin ma ise osalejana Tech Touri sündmusel ja sain väga kiiresti maitse suhu, milline VC elu välja näeb. Lõin seal elukestvaid sidemeid ja sain unustamatu kogemuse. Sündmuse teeb unikaalseks eelkõige asjaolu, et see on niivõrd eksklusiivne – osalema pääseb vaid kutsega, olles läbinud tiheda valikuprotsessi sõela ning kogu sündmus toimub suletud uste taga üsna kinnises ringis.

Milline on täna Eesti iduettevõtete maastik, kas meil on jätkuvalt põhjust uhke olla?

Meie andmebaasis on hetkel kokku umbes 2100 iduettevõtet, mille kombineeritud müügitulu küündib sel aastal kuskil viie miljardi euroni. Neis ettevõtetes töötab ligikaudu 15 500 inimest ja läbi aja on need ettevõtted kaasanud 5 miljardit riskikapitali. Oleme ühe elaniku kohta nende näitajatega Euroopa absoluutses tipus. Nii et kui vaadata neid numbreid Eesti suuruse kontekstis, siis Eesti on jätkuvalt väga võimsalt pildis.

Väga hea on see, et meil ei ole ühte domineerivat iduettevõtet, kes sel maastikul kogu tähelepanu endale haarab – ainuüksi ükssarvikuid on meil kümmekond, sõltub kuidas täpselt lugeda. Aga ka seal ei ole ühte väga tugevalt esile kerkivat sektorit. See on majanduse vaatest väga tervitatav. Vast kõige silmapaistvam segment meie idude seas on B2B äritarkvara loojad, selles sektoris on meil tõesti arvukalt keskmise suurusega ettevõtteid. Aga ka süvatehnoloogia ja kaitsetöös, mis on toimuva sündmuse fookuses, on Eesti trumbiks – meil on umbes mõnisada süvaidu ja sadakond kaitsesektori ettevõtet.