Uus platvorm aitab eri tervishoiuasutuste seast soodsamad välja valida

„Tervishoiuteenuste kättesaadavus on Eestis jätkuvalt kitsaskohaks ning paljud inimesed valivad seetõttu tasulisi arstiaegu. Viveo eesmärk on ühendada patsiendid kiiresti kõige soodsamate teenuse pakkujatega,“ ütles Viveo kaastegevjuht Raul Källo. „Paljudele teenustele on platvormil lisaks suured allahindlused ja inimesed ei pea enam erinevaid kliinikuid läbi helistama, et leida sobivaim visiidi aeg. Tervisemurega kiiresti arsti juurde saamine annab meelerahu, mida on raske üle hinnata.“