Duo Media telekanalid jäävad vabalevisse vähemalt aasta lõpuni

Lisaks Kino 7-le ja MyHits TV-le saab olümpiamängudeks vabalevisse läinud Duo Media telekanaleid Kanal 2, Duo 4, Duo 5, Kanal 7 vabalevis tasuta vaadata kuni 2024. aasta lõpuni. „Esmane kogemus on lubav ning tagasiside julgustav, sestap laiendame senist koostööd ja lisame eetrisse veel kanaleid, et hinnata vabalevi mõju auditooriumile veelgi täpsemalt,“ sõnas Duo Media juhatuse esimees Jüri Pihel .

„Alates 1. oktoobrist lõpetame UHD-kanali testimise, mis on pakkunud vaatajatele erakordselt detailiderohket ja kristallselget telepilti. Testi tulemused kinnitavad, et Eesti televaatajad on UHD-tehnoloogia laialdasemaks kasutuselevõtuks avatud ja valmis,“ ütles Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan. „Vaatajate huvi Museum TV ja MyZen TV vastu ületas testperioodil meie ootusi ja UHD-kanalid olid populaarsuselt vabalevi esikümne piirimail. Täname kõiki, kes testperioodis osalesid ja meile väärtuslikku tagasisidet andsid,“ märkis ta.