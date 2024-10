30 miljonit eurot enam kasumit. LHV uuendas oodatust paremate tulemuste tõttu finantsplaani

LHV teatel tugineb uuendatud finantsplaan tegelikele majandustulemustele ja arvestab tasapisi langevate intressimäärade ja aeglaselt paraneva makromajandusliku olukorraga. Krediidiportfelli kvaliteet on prognoositud tasemel püsimas, kuid arvesse on võetud jätkuvalt ettevaatavate provisjonide moodustamisega peamiselt tulenevalt konkreetsetest vastaspooltest ja mudeli muudatustest. Käesoleva aasta plaanis ei ole eeldatud LHV Varahalduse edukustasu.

Kui algse plaani kohaselt ootas LHV, et tänavu teenib grupp 120 miljonit eurot puhaskasumit, siis nüüdse plaani kohaselt oodatakse kasumiks 150 miljonit eurot. Veebruaris prognoosis LHV, et kokku ulatuvad tulud 309 miljoni euroni, kuid nüüdne ootus on 349 miljonit eurot.

Kui hoiuste portfelli mahu ootused pole suures pildis muutunud, siis tulude kasvule on aidanud kaasa oodatust kiirem laenuportfelli kasv. Kui aasta alguses loodeti, et laenuportfell saab olema 4 miljardit eurot, siis nüüd arvestatakse 4,3 miljardi eurose laenuportfelliga. Seega oodatakse, et laenuportfell kasvab aastaga 800 miljoni euro võrra. Lisaks aitab kasumile kaasa oodatust kõrgemad intressimäärad. Teenustasutulu mõjutab samas finantsvahendajate valdkonna tulu aeglasem kasv.

„Eesti ja Ühendkuningriigi majandused vajavad kasvuks investeeringuid. LHV on küll varasemate aastatega võrreldes kasumlikum, kuid meie kapitalimäärade languse näitel on läinud teenitud kasum maksimaalses mahus uute laenude väljastamiseks. Seepärast oleme 2024. aasta finantsplaanis suurendanud laenumahtusid oluliselt, rohkem kui 300 miljoni euro võrra,“ märkis LHV Groupi juht Madis Toomsalu börsiteates.