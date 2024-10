Eesti kaitsetöösturi nõukoguga liitus endine CIA töötaja

SensusQ teatel on Bellistril pikaajaline kogemus luure-, julgeoleku-, ja tehnoloogiavaldkonnas, mis toetab SensusQ tehisintellektil põhineva andmevoogude juhtimise süsteemi arendamist ja liitlasvägedele pakkumist.

Bellistril on CIA-s töötanud üle 20 aasta, kus ta juhtis ülemaailmseid terrorismivastaseid ja massihävitusrelvade leviku vastaseid operatsioone. Ühtlasi on ta olnud USA sõjaväe kontaktisik ning töötanud tehnoloogiavalla idufirmades, misläbi on tal põhjalik ülevaade uuendusliku tehnoloogia lõimimisest riigi julgeolekusse.

Oma uues rollis hakkab Bellistri esmajoones toetama SensusQ strateegilist laienemist USA turule.

„Olen põnevil, et saan SensusQ-ga liituda ja nende missiooni toetada,“ ütles Bellistri ja lisas, et ettevõttel on rohkelt potentsiaali muuta operatsioonide tempot ja kvaliteeti, võimaldades tõhusamat juurdepääsu kriitilisele teabele. „Eesti on USA partner julgeolekueesmärkide saavutamisel ning tegutseb demokraatlike väärtuste alusel. Olen elevil, et saan nende eesmärkide täitmisesse oma panuse anda,“ märkis Bellistri.

„See on meile suur tunnustus, et Stephanie meiega liitus,“ sõnas SensusQ kaasasutaja ja tegevjuht Marko Kaseleht. „Tema aastakümnete pikkune kogemustepagas CIA-s kombineeritud strateegilise visiooniga on hindamatu väärtusega, kuna laieneme ettevõttena globaalselt ja arendame tipptehnoloogiaid just kaitse- ja luuresektori jaoks,“ selgitas ta. Kaselehe sõnul aitab Bellistri panus ühtlasi tagada, et SensusQ tehnoloogialahendused vastavad sõjaväe- ja luuretöötajate reaalajalistele vajadustele pidevalt muutuvas keskkonnas.