Populaarne kaerajook on poelettidelt kadunud. Jaeketid selgitavad, milles asi

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela kinnitab, et toode on jätkuvalt Selveri sortimendis olemas ega kao sealt kuhugi. „Meie koostööpartner on meid teavitanud, et toode on hetkel tarneraskuses. Ootame, et antud kaerajook jõuaks taas Selveri lettidele hiljemalt oktoobrikuu keskpaigaks,“ ütleb ta.