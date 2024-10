Enlight Research analüüsis Eleving Groupi IPO-t

Eleving Groupi dividendipoliitika järgi on eesmärgiks dividendide väljamaksemäär üle 50% puhaskasumist. Enlight Research prognoosis, et 50% dividendimaksemäära juures on dividenditootlus on sel aastal 7,6%, järgmisel aastal 10% ja 2026. aastal 11,8%.