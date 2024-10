Tallinna lennujaama ärilinnakus sai nurgakivi FedExi kaubaterminal

Airport City loob uusi ja paremaid võimalusi ettevõtetele, kelle äride jaoks on oluline paikneda lennujaama või lennuraja ning õhusõidukite läheduses.

„Lennujaam ei ole pelgalt Eesti värav, vaid on majanduse toimimise ja majanduskasvu üks nurgakivi. Head lennuühendused on Eesti asukohta arvestades meie riigile eluliselt olulised. Kuid reisijate kõrval liiguvad ka kaubad. Lennujaama taristu areng annab hoogu lennundusega seotud ettevõtluse kasvuks. Tänane nurgakivipanek on järgmine samm Tallinna lennujaama arengus,“ ütles taristuminister Vladimir Svet.

Eesmärk on luua toimiv ärikeskkond

FedEx Express Estonia kerkiva kaubaterminali netopind on 5250 m2, mis koosneb 1450 m2 kontori- ning 3800 m2 laohoonest, sellele lisanduvad laadimisplatvormid 57 sõidukile ning 123 parkimiskohaga parkla kaubaterminali töötajatele ja külalistele.

„See investeering näitab FedExi järjekordset pühendumust Kesk- ja Ida-Euroopa suuna tugevdamisel, et rahuldada kasvavat nõudlust logistika, e-kaubanduse ja kohaliku tootmise suunal. Tänu uutele lahendustele ja strateegilisele asukohale suudame pakkuda oma klientidele veelgi paremaid teenuseid, toetades nende rahvusvahelisi püüdlusi ja tegevust,“ ütles FedEx Euroopa maapealsete operatsioonide asepresident Mariusz Mik.

„Airport City eesmärk on luua lennundusega seotud ettevõtetele toimiv ja funktsionaalne ärikeskkond, tänapäevane taristu ja seeläbi toetada lennunduse arengut,“ ütles Airport City juht Teet Raudsep. „Tervitan rõõmuga esimese kaubaterminali rentnikku FedEx Expressi, kellele loome moodsa töökeskkonna, et nad saaksid oma klientidele tagada kiire ja professionaalse kaubaveo. Samuti soovin tänada Maru Ehitust, kellega koostöö on lepingu sõlmimisest tänaseni sujunud suurepäraselt ning usun, et saame seda öelda ka hoone valmimisel.“

Lennujaama lõunaalale kerkiva FedEx Express Estonia kaubaterminali projekteeris Norte OÜ, projekteerijad Enn Rajasaar ja Priit Ehala ning ehitab Maru Ehitus AS.