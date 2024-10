Tööturu monitooring: iga viies töötaja ootab vähemalt 1000-eurost boonustasu

„Töötajad ootavad alati suuremat rahalist tasu oma töö ja pühendumise eest,“ sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder. „Tööandjad peavad olema avatud ja selgitama, milliste tingimuste alusel boonuseid jagatakse. Selged kriteeriumid ja läbipaistev süsteem aitavad vältida arusaamatusi ning loovad töötajatele kindluse, et nende panust hinnatakse õiglaselt ja võrdselt, eriti kui tulemused on head ja ettevõttel läheb hästi. See aitab säilitada motivatsiooni ja hoida suhteid tööandjaga positiivsena.“