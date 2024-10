Järve keskus suurendab parklas driftijate tõkestamiseks valvet

„Oleme igati noorte huvitegevuse soodustamise poolt, kuid viimasel ajal on üks seltskond üritanud nüüd ka Järve keskuse parklas korraldada autodega võidukihutamist ja driftimist. See on paraku täiesti kooskõlastamata tegevus, millega rikutakse avalikku korda ja millega käib kaasas lärmakas pidutsemine ning erinevate mõnuainete tarvitamine. Selle pidurdamiseks reageerime otsustavalt,“ kommenteeris Järve keskuse juht Helin Arro.

Järve keskus suurendab turvalisuse tagamise eesmärgil väliparklas turvapatrullide arvu, kes valvavad korda, samuti vahetab keskus operatiivinfot politseiga. Lisaks sulgeb keskus neljapäeviti 0. korruse parkla tavapärasest varem, sest parklas autodega kiirendamine, rehvide põletamine, autode külglibisemisse viimine ja pidutsemine on seni sihiks võetud just neljapäeviti. Kui muidu on 0-korruse parkla avatud kuni kl 23, siis neljapäeviti hetkel kuni kl 21. Meede vaadatakse olukorra muutudes üle.

Politsei on kirjeldanud, et taoliste ürituste käigus pannakse autodega rikkumisi toime ka ümberkaudsetel teedel, näiteks on Järvevana teel kihutatud 180 km/h, tulles just noorte autokogunemistelt.