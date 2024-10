GRAAFIK | Nii kõrget päeva keskmist hinda pole ammu Eestis olnud. Täna hommikul on elektri börsihind ülikallis

Enefiti energiatoodete juht Sander Randver sõnas, et ilmad on muutunud sügiseselt külmaks ja päevavalgust on vähem, seega kulub rohkem energiat nii kütmisele kui valgustusele. Soome tuuleparkides on väike tootlus ja sama lugu on päikeseelektri toodanguga Baltimaades. „Ühtlasi on remondis Soome tuumaelektrijaamad Loviisa ja Olkiluoto, mille tootmisvõimsusega suurusjärgus 1,4 gigavatti arvestada ei saa. Ka Soome ja Rootsi vahel on ülekandevõimsus 800 MW võrra väiksem ning see vähendab Soome ligipääsu Põhjamaade odavamale elektrile,“ lisas Randver.