Uuring: rohkem kui kolmandik eestlastest kardab, et kogunenud rahast pensioniks ei piisa

Norstati läbiviidud uuringust selgus, et 65% eestlastest tunneb, et pensionile jäädes on nende rahaline seis väga hea või pigem hea. Leedus vastas samamoodi 57% ning Lätis 58% vastanutest. „Optimistlikule vaatele tuleviku osas on kindlasti kaasa aidanud Eesti inimeste kasvav rahatarkus. Seda näitab ka huvi investeerimise vastu, mis lisaks pensionisammastele on eestlaste seas väga populaarne tulevikuks kogumise võimalus. Võrreldes Läti ja Leeduga tegeleb investeerimisega meil kaks korda rohkem inimesi,“ sõnas Luminori pensionide fondijuht Vahur Madisson.

Paraku on väga suur osa elanikkonnast siiski kõhkleval seisukohal, kas kogumise pingutustest piisab ning mida toob endaga kaasa hinnatõus ning jätkuvalt kesine majanduse seis. Uuringu kohaselt on 36% eestlastest oma tuleviku pärast mures ja arvatakse, et pensioniks kogutud rahatagavara on liiga väike. Lätis ja Leedus on ebakindlus veelgi suurem – sealsetest elanikest ei ole oma säästude piisavuses kindel vastavalt 42% ja 44% inimestest.

Madissoni arvates süvendavad Eesti inimeste ebakindlust nii tõusvad maksud, inflatsioon ning osadel ka II pensionisambast loobumine. OECD uuringu järgi hakkab eestlane pensioniikka jõudes saama pensioni kõigest 34,4% oma töötasust. Ehk kui iseseisvat panust säästude kogumisse ei ole, on väga keeruline luua omale mugavat ja muretut pensionipõlve.

Need uuringule vastajad, kes pensioniks raha ei kogu, tõid selle põhjusena peamiselt välja inflatsiooni. Lausa 39% säästudeta eestlastest leiab, et kogumiseks pole põhjust, sest kuni pensionile jäämiseni väheneb hinnatõusu tõttu raha väärtus.