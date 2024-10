Elke Tallinna juht: septembris kasvasid sõidukite müügimahud kümnendiku võrra

Septembris esmaregistreeriti uusi sõidukeid 2449 korral.

„Uute autode tellimuste arv on viimastel kuudel märgatavalt suurenenud. Selle põhjal saab väita, et tarbijad on tõepoolest automaksu valguses ostuotsuseid edasi lükanud ja nüüd näeme selle otsuse vilju,“ ütleb Elke Tallinna tegevjuht Raido Rosenfeld. „Lõppeva aasta viimased kolm kuud saavad olema automüügis kiired, osade autode tarned ei mahu aga 2024. aastasse ära.“

Rosenfeldi hinnangul tähendab see seda, et tarbijad on automaksu saabumise tuules otsustanud kulude kokkuhoiu eesmärgil oma auto vahetada keskkonnasäästlikuma vastu juba selle aasta sees ning vähendada nõnda uuest aastast rakenduva automaksuga lisanduvaid kohustusi.

Ka Elke maikuus läbiviidud tarbijauuringust selgus, et 15% küsitletutest on just automaksuga seoses uue auto ostuotsust edasi lükanud ning 8% samas uuringus osalenutest plaanisid auto osta sõltumata rakenduvatest maksudest.

Transpordiameti 2024. aasta kolme esimese kvartali koondtulemus näitab, et Toyota on automargina püsinud Eestis populaarseimana.

Kütuste lõikes teevad jätkuvalt ilma hübriid jõuallikaga sõidukid. Septembrikuus moodustasid need ligi poole kõigist Eestis esmaregistreeritud autodest. Elektrisõidukite osakaal septembrikuus esmaregistreeritud uutest sõidukitest moodustas 5% (registreeriti 107 uut elektriautot).

Tarbesõidukite kategoorias moodustavad esmaregistreeritud sõidukitest lõviosa jätkuvalt diiselsõidukid.