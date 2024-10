Maasturi ost osutus katastroofiks. „Olen juba kõik pisarad ära nutnud, kuid öösiti magada ei saa“

Alena müüs oma vana auto maha, ja nagu sageli juhtub, hakkas ta üheskoos abikaasaga uut otsima. Seejärel sattuski ta oma unistuste auto kuulutuse peale. See oli valge, kuid musta katusega Range Rover. „Helistasime müüjale, kes ütles, et võime autot vaatama tulla. Telefoni teel täpsustasime veel, millise Range Roveri vastu huvi tunneme. Nii andiski ta meile oma aadressi ja sõitsime sinna,“ rääkis Alena.

Alena sõnul jättis müüja Aleksei kohe usaldusväärse mulje. Mees kinnitas, et auto on suurepärases korras ja kõik vajalikud hooldustööd on tehtud. Seda kinnitasid ka dokumendid. Auto ise oli aga väidetavalt toodud Saksamaalt, mistõttu vastaski kõik ideaalse ostu kriteeriumitele. „Autol olid veel küljes Saksa numbrimärgid. Müüja ütles, et tegeleb ainult luksusautodega,“ meenutab klient.