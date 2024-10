Kurioosne juhtum. Kaimanisaartel registreeritud tühja kesta firma tahab Okidoki üle võtta

Teates kirjeldatakse, kuidas 2007. aastal loodud Eesti firma on üks suurimaid kohalikke kuulutusteportaale, millel on enam kui 800 000 registreeritud kasutajat, sealhulgas rohkem kui 2000 ärikontot. Kui praegu tegutseb firma eelkõige Eestis, siis teate kohaselt nähakse, et on ruumi laienemiseks uutesse riikidesse. Seetõttu soovib ka Kaimanisaartel registreeritud firma ühineda Okidokiga, hinnates, et Eesti ettevõtte väärtus on 120 miljonit dollarit.