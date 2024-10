Põhjalik ülevaade, kuidas muutuvad maksud uuest aastast

Tegemist on iga-aastase suursündmusega, kus võetakse luubi alla kõik see, mida on raamatupidamises oluline teada – alates maksuõigusest kuni rahapesu tõkestamise tegutsemissuuniste ja tehisintellekti kasutamiseni välja. Seejuures ei ole konverentsile oodatud vaid raamatupidajad, vaid ka ettevõtjad, ettevõtete juhid, finantsjuhid ja kõik teised, kelle töös on oluline maksumuudatuste ning uute raamatupidamisnõuetega kursis olla.