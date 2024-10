Üllatav: kauaoodatud uued rongid saabuvad, kuid Elroni ülerahvastatud rongides läheb veel kitsamaks

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem ütleb, et ei ole veel ministeeriumist kärpeülesannet saanud. Kui see aga tuleb, tähendab see Elroni jaoks ministeeriumi ettekujutusest palju suuremat eelarvekärbet. Suurem kokkuhoiuvajadus tuleb juba praegu teadaolevast raudteekasutustasu 1,5 miljoni eurosest tõusust. Arvestatud on ka elektrihinna tõusuga, mis toob juurde kulu 0,5 miljonit eurot ning lisaks veel muude sisendhindade tõus. Kokku ongi vaja Elroni järgmise aasta eelarves leida 5,5 miljonit eurot kokkuhoidu. See on ligikaudu 15% Elronile praegu makstavast dotatsioonist (36,5 miljonit eurot). „See paneb Elroni raskesse olukorda ja ilma mahtu kärpimata ei ole võimalik sellist kokkuhoidu saavutada,“ lausub Betlem.