Uuring: kinnisvaraeksperdid on aastaga muutunud optimistlikumaks

Kui aasta tagasi prognoosis üürikorterite kuni kümneprotsendilist hinnalangust ligi kolmandik ekspertidest, siis sel aastal on nende osakaal langenud alla veerandi. „Ligi pooled usuvad, et üürihinnad püsivad lähema poole aasta jooksul stabiilsed. Möödunud aasta ebakindlus on taandumas ja tulevikuvaade on muutunud helgemaks,“ kommenteeris 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter, kelle sõnul ei ole aasta eest kardetud üldisemat languslainet turul toimunud.