Olympic Entertainment Groupi endised väikeaktsionärid said kohtus osalise võidu

Täpsemalt on alates 2018. aastast vaieldud selle üle, kas varasemalt börsil kaubelnud kasiinoketi Olympic Entertainment Groupi ülevõtmisel väikeaktsionäridele makstud hind 1,4 eurot aktsia kohta oli õiglane või mitte.

2018. aastal tegi investeerimisfirma Novalpina Capital kasiinoketi Olympic EG aktsiatele kõigepealt väljaostupakkumise, kus aktsia eest pakuti 1,9 eurot. Ligi 64 protsenti ettevõttest kuulus läbi ettevõtete asutajatele Armin Karule ja Jaan Korpusovile, kes võtsid pakkumise vastu, kokku sai esmase pakkumise käigus Novalpina enda käsutusse 88,94% aktsiatest. Pakkumisest loobunud väikeaktsionäride aktsiad võeti lõpuks aga üle 1,4 eurose aktsia hinnaga.

Seetõttu pöördusid ka väikeaktsionärid kohtusse, märkides, et Novalpina ei maksnud ülevõtupakkumises õiglast hinda ning hüvitis oli arvutatud valedel eeldustel. Õiglase hinna osas hinnangud mõneti lahknesid. Kui üks aktsionär nõudis sama suurt hüvitist kui teised aktsionärid said ehk 1,9 eurot aktsia kohta, siis näiteks Trigon, East Capital ja INVL nõudsid, et aktsia õiglane hüvitis peaks olema vähemalt 2,87 eurot aktsia kohta.

Kohus leidis, et kui makstud 1,4 eurot aktsia kohta polnud õiglane, siis päris soovitud hüvitist investorid ei saanud. Kohus leidis, et hüvitise õiglane suurus on 1,9 eurot aktsia kohta ehk lõppkokkuvõttes sama, mis teised aktsionärid said.

Institutsionaalseid investoreid esindav advokaat Hannes Vallikivi sõnas Äripäevale, et on hea meel näha, et ka kohus pidas 1,4 eurost ülevõtmishinda ebaõiglaseks. „Kuigi me peame jätkuvalt õiglaseks 1,9 eurost kõrgemat hinda, analüüsime veel kohtuotsust ja otsustame edasikaebamise hiljem,“ ütles Vallikivi väljaandele. Sarnaselt sõnas Äripäevale ligikaudu 1200 väikeaktsionäri esindanud advokaat Kaupo Kask, et pole edasikaebamise otsust veel teinud.