Veho ärijuht: automaks aeglustab ajutiselt Eesti ettevõtete autoparkide uuendamist

Vahteri sõnul hakkavad ettevõtted, kelle tegevus põhineb väiksemal või suuremal autopargil, oma autoparke optimeerima ja üritavad võimalikult väikeste vahenditega hakkama saada, et kulusid kokku hoida. „Need, kellel on võimalusi, teevad vajalikud liigutused juba sel aastal ära ning vähemalt järgmise aasta kolmanda kvartalini harjutakse muudatusega, et edaspidised äriotsused langetada kaalukamalt,“ kommenteeris Mattias Vahter.

Tema sõnul avaldab automaks kindlasti mõju kommertssõidukite müügile, kuna osad ärikliendid suunavad pilgu ka järelturule, mis laias laastus võib tähendada Eesti autopargi uuendamise mõnevõrra aeglustumist.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu andmetel, on kogu Euroopa Liidu (EL) uute autode müük pööranud langusesse ent optimismi lisab asjaolu, et kui EL-i keskmine langus moodustas augustis üle 18%, siis Eesti turu langus oli üks väiksemaid – alla 5%. Võrdluseks – Lätis on uute autode müük kahanenud 14% ja Leedus 7%.

„Meie ettevõtjate maksukoormus küll kasvab ning hinnad muutuvad, kuid samas on majanduse seisu kõikumised ettevõtjate igapäevane reaalsus, millega peab hakkama saama. Viimased majandusprognoosid on küll allapoole korrigeeritud, kuid samas oleme väljunud kaheaastasest majanduslanguse perioodist ning kõik pooled näevad selle trendi jätkumist ka peale uue maksupaketi ellu rakendumist. See on julgustav,“ märkis Vahter.

„Kokkuvõtteks näeme, et esialgu peetakse ettevõtete autoparkide sõidukeid ilmselt pikemalt või otsitakse soodsamaid alternatiive, lahendusi võidakse otsida ka Läti ja Leedu rendiautode äride abiga, kuid kuna selgust uute maksude kohta on viimasel ajal tulnud kõvasti juurde, mis annab ärimeestele võimalusi muutunud olukorraga kohaneda, ning uue aasta teisel poolel on optimismi ja elavnemist kindlasti rohkem,“ lisas Vahter.