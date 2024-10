JÕUKUSE KASVATAMINE | Kuidas kaitsta oma vara inflatsiooni eest?

Kirjutasin kord Tuleva blogis Laurast , kes keskmise palgaga pensionisammaste abil miljonit eurot kogub. Sain selle peale mitmelt inimeselt skeptilise küsimuse: „Palju see miljon eurot näiteks 20–30 aasta pärast ikka väärt on?“ Suure tõenäosusega ongi miljon siis vähem väärt kui praegu. Ent sageli unustatakse, et üsna kindlasti on tulevikus paremal järjel see, kes on järjepidevalt kogunud, kui see, kes seda teinud pole. Seepärast: kogumine on parem kui mittekogumine.

Parim kaitse inflatsiooni vastu on pikaajaline kõrgem tootlus

Üks kõige mõistlikumaid viise oma vara inflatsiooni vastu kaitsta on suunata igal kuul tükike oma sissetulekust laialt hajutatud maailma börsiettevõtete portfelli. See on lihtsam, kui arvad, ning selleks ei pea kulutama lugematu arv tunde ettevõtete analüüsimisele. Artikli lõpus jagan oma retsepti.

Kogumine on parem kui mittekogumine.

Aga enne: miks just aktsiad, mitte näiteks riigi võlakirjad või pangahoius, mis on justkui kindlamad viisid nii oluliste säästude hoidmiseks? Sest võlakirjad ja hoiused ei paku kaitset inflatsiooni eest. Aktsiad on osalus reaalsete ettevõtete äris ja varades, mille väärtus kasvab pika aja jooksul koos inflatsiooni ja majanduskasvuga. Aktsiainvesteeringud ei taga, et sinu vara tootlus ületab inflatsiooni igal aastal, aga maailma finantsturgude ajalugu annab head kindlust, et hästi hajutatud aktsiaportfell on parim viis oma vara väärtuse pikaajaliseks kasvatamiseks .

Langused on tõusude kõrval aktsiaturu loomulik osa – on selge, et ühel hetkel peavad aktsiaturud ka langema. Pea võimatu on aga ennustada, millal see juhtub. Ka rekordkõrged hinnad aktsiaturgudel ei ennusta ette langust. Samas pole investeerimist edasi lükates võimalik saada osa käimasolevast turu tõusust. Tuntud fondijuht Peter Lynch on öelnud, et investorid on kaugelt rohkem raha kaotanud langust oodates kui languste endi tõttu.

„Ära otsi nõela heinakuhjast, vaid osta terve kuhi.“