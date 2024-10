FOTOD | Kiisal pandi nurgakivi 200 miljonit maksvale akupargile

Investeerimisfondi Mirova energiasiirdefondide juht Raphael Lance märkis Ärilehele, et akupargi projekti kogumaksumus koos panga finantseeringuga on ca 200 miljonit eurot.. „Aitame luua Eveconi ja Corsica Sole’i ühist energiasalvestuse platvormi, mis võimaldab Balti riikides rakendada rohkem energiasalvestusvõimsust. See märgiline samm on kooskõlas Eesti ambitsioonidega arendada kohalikke energiasalvestuslahendusi, mida me toetame oma energiasiirde investeerimisstrateegia raames. Meil on suur rõõm osaleda Balti riikide energiatootmise ja -salvestuse arendamisel,“ sõnas Lance.