Rail Balticul jääb lähiaastatel puudu sadu miljoneid. Svet: kõige tõenäolisem tundub laenu võtmine

Rail Balticu trassi Eestisse ehitamiseks kulub viimase teadmise järgi 3,1 miljardit eurot. Umbes 700 miljonit sellest summast on juba ehituslepingutega kaetud. Seni on suudetud püsida kenasti eelarve raamides. See annab lootust, et välja hõigatud eelarvega on võimalik toime tulla. „Me oleme kontrolleelarve piirides, tegelikult isegi natuke alla selle,“ ütleb Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets. See on esimene hea uudis.