Rail Balticut rahastatakse stiilis „aasta korraga, siis vaatame edasi“

Rail Balticu trassi Eestisse ehitamiseks kulub viimase teadmise järgi 3,1 miljardit eurot. Umbes 700 miljonit sellest summast on juba ehituslepingutega kaetud. Seni on suudetud püsida kenasti eelarve raamides. See annab lootust, et välja hõigatud eelarvega on võimalik toime tulla. „Me oleme kontrolleelarve piirides, tegelikult isegi natuke alla selle,“ ütleb Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets. See on esimene hea uudis.

Megaprojekt sai lisaraha

Teine hea uudis tuli Rail Balticu jaoks eelarvekõnelustelt. Nimelt oli Rail Baltic Estonia üks vähestest, kes sai kärpimise vaimus toimunud eelarveläbirääkimistelt kukrusse lisaraha. Täpsemalt otsustas valitsus suunata megaprojekti 197 miljonit eurot kvoodimüügitulusid. See summa lisandus varem kokku lepitud 193 miljonile. Salometsa kinnitusel oli see väga vajalik abi.

Kui lähtuda eeldusest, et 3,1-miljardisest esimese etapi maksumusest katab Brüssel 81%, nagu Eesti rahvale on räägitud, näitab lihtne arvutus, et u 620 miljoni euro suurusest omaosalusest on Rail Baltic Estonial pea kaks kolmandikku nüüdseks olemas. Puudu on veel natuke üle 200 miljoni, mis ei ole justkui ületamatu probleem, arvestades, et 2030. aasta lõpuni on kuus aastat aega.

Rail Balticu tegelik rahastusprobleem ei peitu mitte omaosaluses, vaid eurorahas ja selle laekumise aegluses.

Kõlab natuke liiga ilusti, et olla tõsi? See tunne ei peta. Rail Balticu tegelik rahastusprobleem ei peitu mitte omaosaluses, vaid eurorahas ja selle laekumise aegluses. Täpsemalt on mure selles, et ajal, kui Brüsselist sai Rail Balticu jaoks raha taotleda, polnud meie projektid veel piisavalt küpsed. Nüüd, kui hangete väljakuulutamine on suure hooga lahti läinud, napib aga fondides raha.