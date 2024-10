Tassikoogid sulgesid Tartu kohviku. Omanik: otsus ei tulnud kergelt

Tassikookide kliendihaldur Helena Puurmaa sõnas Delfi Ärilehele, et Tartu kohvik rõõmustas kliente 12 aastat ja otsus ei tulnud kergelt. „Oleme unistajad, aga samas ka teeme-ära-vaatega tiim ning meile meeldib seada uusi eesmärke, mille poole püüelda – hetkel oleme jõudnud arusaamani, et vähese ajalise ressursi tõttu ei saa me arengu mõttes hoida kinni asjadest, mis on armsad ja une pealt tuttavad, ning peame keskenduma tulevikusuundadele,“ rääkis ta, lisades, et ettevõte on jõudnud põneva arenguetapini, töötades mitme uue projekti kallal, mis vajavad palju tähelepanu ja kiiret tegutsemist.