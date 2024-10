Rahvusvaheline IT-ettevõte paneb Eesti filiaali kinni ja koondab kõik töötajad

Arvato Systems Latvia SIA teavitas Eesti töötukassat, et koondab kõik ehk 18 töötajat.

Arvato Systems Latvia finantsdirektor Kaspars Leimanis kinnitas Delfi Ärilehele, et nad sulgevad Eesti filiaali. „Rahvusvahelise strateegia raames jätkame oma tegevuse optimeerimist. Selle üks osa on turvakeskuse koondamine Balti riikides Riiga,“ tutvustas ta ettevõtte plaane. „See tähendab, et 2024. aasta lõpuks sulgeme Eesti filiaali ja keskendume Riiale, kus jätkame laienemist,“ lisas ta.